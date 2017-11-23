Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Modacı Nur Yerlitaş arkadaşının doğum günü partisinde, Instagram üzerinden canlı yaptığı konuşması sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle oluşan tepkiler üzerine basın açıklaması yaptı.
"KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"
Hayata bakış açısını kendisini tanıyanların iyi bildiğini belirten Yerlitaş, hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.
Nurella lakaplı modacı, "Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.
"ŞEHİTLER MEHİTLER"
Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit düşen askerlerimizi diline dolayan Yerlitaş, "Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter." demişti.