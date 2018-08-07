Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beyninde kitle nedeniyle ameliyat edilen modacı Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

"DURUMU İYİ"

Ünlü modacının ameliyat ve sonraki süreci hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şöyle konuştu: “Nur Yerlitaş hastanemiz tarafından takip edildi, bu takipler sırasında yapılan değerlendirmede beyninde bir problem olduğu görüldü. Bunun üzerine Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Pamir tarafından bugün, beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat edildi. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek.”

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ünlü sanatçının ‘beyin kanseri olup olmadığı’na yönelik sorular üzerine; “Patolojiden net olarak böyle bir sonuç gelmeden beyinde ya da vücutta gördüğümüz hiçbir kitleyi baştan kanser olarak adlandırmıyoruz. Bunun için veriye ihtiyacımız var ve takipteyiz” diye konuştu.

"2-3 GÜN YOĞUN BAKIMDA TUTACAĞIZ"

Normal bir süreç Beyin ameliyatlarından sonra hiçbir sorun olmasa dahi ilerleyen birkaç gün hastaların yakın tedavi amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirten Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Nur hanımı 2-3 gün yoğun bakımda tutacağız” dedi.