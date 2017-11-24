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Nur Yerlitaş'tan bir açıklama daha

Nur Yerlitaş, "Artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı demek istedim." dedi

24.11.2017 - 09:47
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Nur Yerlitaş'tan bir açıklama daha

Nur Yerlitaş iki gün önce İstanbul'da bir arkadaşının doğum günü davetine katıldı. Eğlenirken Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Nur Yerlitaş klibinde oynadığı şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşurken ağzından çıkanlar herkesi şoke etti.

Yerlitaş canlı yayında, ''Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter artık.'' demişti.

Büyük tepki toplayan sözlerinden sonra Nur Yerlitaş, önce şu açıklama yaptı:

"BENİ KARALAMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

''Ben Nur Yerlitaş... Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur; Canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde 'Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler.' dedim. Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez.''

YENİ AÇIKLAMA

Bu açıklamasıyla da yine tepki toplayınca bu sefer sosyal medyadan özür diledi ama skandal sözlerini de resmen kıvırdı.

İşte Nur Yerlitaş'ın o mesajı:

ÖZÜR DİLEDİ

"Geçen akşam katıldığım bir davette yaptığım canlı yayının altına yazılan hakaretler üzerine bir anda 'ŞEHİT' kelimesi duyunca, 'Artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı' anlamında kullandığım kelimelerin kasıtlı olarak ya da yanlış anlaşılarak çok farklı yerlere çekildiğini ve resmen bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü üzülerek görüyorum.

Kimseyi şehitlerimizin aleyhine konuşturmayacağım gibi benim de şehitler aleyhine en ufak bir söz söyleyeceğim düşünülemez. Böylesine hassas olduğum bir konuda bu şekilde yanlış anlaşılmak beni derinden üzmüştür. Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm polis ve askerlerimizden öncelikle özür dilerim.

Kamuoyuna saygılarımla. Nur Yerlitaş."

Nur Yerlitaş'ın şehitlerle ilgili sözleri kızdırdı VİDEO

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