taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.367
USD
3,7964
EURO
4,6912
ALTIN
162,54
PETR
62,5100

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş vefat etti.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 13:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karaciğerine de sıçrayan kanser hastalığı nedeniyle Pendik’te özel bir  hastanede tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti.

8 Ağustos 1964’te Ardahan’da dünyaya gelen Azeri kökenli sanatçı, 53 yaşındaydı.

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

HASTALIĞINI SEVENLERİNDEN SAKLAMIŞTI

Nuray Hafiftaş, hastane odasında yaptığı bir röportajda, durumunu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim."

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti VİDEO


Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otobüsün gizli bölmesinden 3 kişi çıktı
Sarp Sınır Kapısı'nda bir yolcu otobüsünün özel bölümüne saklanmış Gürcistan uyruklu 2'si kadın 3 kişi yakalandı.
Mehmet Keleş'in lüks makam aracı satıldı
Düzce Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Keleş'in lüks makam aracı, 600 bin lira bedelle satıldı.
15 çocuk istismarcısı Deep Web'den yakalandı
İnternet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan, aralarında kamu görevlileri de bulunan 15 şüpheli FBI ile ortak çalışma sonucu yakalandı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl TEOG olmayacak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG sınavının uygulanmayacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

132
ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

74
Martin Schulz istifa etti

Martin Schulz istifa etti

115
Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

124
Galatasaray'da yerli oyuncular 7 ay para almadı

Galatasaray'da yerli oyuncular 7 ay para almadı

45
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

131
Perihan Savaş'tan kaybettiği eşine duygusal veda

Perihan Savaş'tan kaybettiği eşine duygusal veda

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM