Geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karaciğerine de sıçrayan kanser hastalığı nedeniyle Pendik’te özel bir hastanede tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti.

8 Ağustos 1964’te Ardahan’da dünyaya gelen Azeri kökenli sanatçı, 53 yaşındaydı.

HASTALIĞINI SEVENLERİNDEN SAKLAMIŞTI

Nuray Hafiftaş, hastane odasında yaptığı bir röportajda, durumunu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim."

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti VİDEO



