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Nurdağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

Gaziantep'te bir aracın kavşağa kontrolsüz girmesi nedeniyle 5 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.

30.07.2017 - 12:41
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Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Nurdağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

KAVŞAĞA KONTROLSÜZ GİRDİ

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen 45 yaşındaki Mustafa Köşeli yönetimindeki 01 EY 336 plakalı otomobil, iddiaya göre Ökkeş Baba türbesi kavşağına kontrolsüz girince, peşinden gelen araçlar birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Mustafa Köşeli, Ramazan Eren, Yaşar Boyraz, Yaşar Özdemir ve Şıh Mehmet Parlak ile araçlarınrda bulunan Feride Özdemir, Sultan Özdemir, Davut Yalçın, Fatma Boyraz, Hatice Eren, Gülsüm Ela Boyraz, Ayşe Yalçın, Buket Boyraz, Ayşe Çelik ve Zeynep Parlak yaralandı. 15 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Nurdağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nurdağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

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