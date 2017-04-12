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Nurettin Canikli: FETÖ'cüler bukalemun gibi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'cülerin çok iyi kamuflaj yaptığını belirtti.

12.04.2017 - 15:31
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Giresun Güce ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan ve ilçe halkından her zaman büyük destek gördüklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Göreve geldiğimizden beri 'şeytan taşlamaktan tavaf yapamaz hale geldik' demiyoruz. Hem şeytan taşlıyoruz, hem tavaf yapıyoruz. Ama şeytan hiç eksik olmadı, hem içeride hem dışarıda.” diye konuştu.

"FETÖ'CÜLER BUKALEMUN GİBİ"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün çok iyi kamuflaj yaptığını ifade ederek, “Bukalemun gibi kendini içinde bulunduğu ortama uyumlaştırabiliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Fettullahçı Terör Örgütü başının bazı fetvaları var mensuplarına. dedi.

Nurettin Canikli: FETÖ'cüler bukalemun gibi

BU TOPRAKLARA GÖZ DİKERSEN...

Kimsenin toprağında gözleri olmadığını kaydeden Canikli, “Bu topraklara göz dikersen, herhangi bir şekilde bu milletin geleceğiyle ilgili hain bir takım planların varsa, o planları da kafalarınıza geçiririz.” diyerek konuşmasını tamamladı.


Nurettin Canikli: FETÖ'cüler bukalemun gibi

Nurettin Canikli: FETÖ'cüler bukalemun gibi

Nurettin Canikli: FETÖ'cüler bukalemun gibi

Nurettin Canikli: FETÖ'cüler bukalemun gibi

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