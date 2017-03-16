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Nurettin Canikli'den Avrupa'ya sistem önerisi

Nurettin Canikli, Türkiye'de sistem değişikliğine karşı çıkan Avrupa'ya yeni bir öneri sundu.

16.03.2017 - 11:15
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi vatandaşlara yön vermeye çalışan Avrupa'ya yüklendi.

"MADEM BU SİSTEM ÇOK İYİ.."

Avrupa'nın hayır kampanyası yürütenlerin başını çektiğini söyleyen Canikli, "Madem şu anda Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi çok iyi, madem o kadar güzel, buyurun siz de aynısını alın kendi ülkenizde güzel güzel uygulayın." dedi.

Nurettin Canikli'den Avrupa'ya sistem önerisi

Nurettin Canikli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Avrupa'ya da şunu sormak lazım, Avrupa şu anda 'hayır' kampanyasını yürütenlerin başını çekiyor, bu hayırcılarla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar güzelse Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, niye kendi ülkelerinizde bu sistemi uygulamıyorsunuz? Madem şu anda Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi çok iyi, madem o kadar güzel, buyurun siz de aynısını alın kendi ülkenizde güzel güzel uygulayın. Kendi ülkelerinde böyle bir sistemi uygulamıyorlar, orada tek adamlık var, orada tek adamlığı savunuyorlar, uyguluyorlar."

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