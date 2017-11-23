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Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

Bakan en son örneği anlattı: Suudi Arabistan'a milyar doların üzerinde yerli obüs satılacaktı. Almanya motor yüzünden satışı engelledi.

23.11.2017 - 11:57
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlık bütçesinin görüşüldüğü sırada savunma sanayisinde temel hedefin, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle Türkiye'yi savunma ve güvenlik alanında küresel oyuncu haline getirmek olduğunu söyledi.

MİLLİ OLMAZSA, TEMİN EDEMEME RİSKİ VAR

Bakan, silah sistemlerinin yerli ve milli olmaması durumunda, bunların en ihtiyaç duyulan zamanlarda temin edilememesi ve kullanılamaması riskiyle karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çekti:

Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

ARABİSTAN VE KATAR'A CİDDİ OBÜS SATIŞI OLDU

"Bunun en son örneklerinden biri, Fırtına obüsünü, son derece sofistike bir silah sistemi, Suudi Arabistan, Katar ve bir ülkeye daha çok ciddi sayıda satışı gerçekleştirildi.

TSK'nın gururu Fırtına obüsleri

ALMANYA ENGELLEDİ

Fırtına obüsünde MTU Alman motoru kullanılıyor. Almanya, bu motorların kullanılarak üretildiği bu araçların (Fırtına obüsleri), üçüncü ülkelerin satışına izin vermemiş ve bu ihracatlar gerçekleşmemiştir.

RAKAM MİLYAR DOLARINI ÜZERİNDEYDİ

Özellikle Suudi Arabistan ile bağlantımız milyar doların üzerinde rakama tekabül ediyordu."

SAVUNMA ATILIMLARI SÜRÜYOR

Canikli, TSK'nın ve güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetlerini arttırmak hedefiyle savunma sanayi atılımlarına devam edildiğini, savunma sanayisinde yerlilik oranının her geçen gün arttırıldığını vurguladı.

Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

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