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Nurgül Yeşilçay: Cem'e dua edin

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette kaza geçiren eski eşi Cem Özer için dua istedi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 09:31..
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Oyuncu Cem Özer, Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Özer'in eski eşi Nurgül Yeşilçay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cem Özer'in yoğun bakımda olduğunu doğrulayıp hayranlarından dua istedi.

"CEM YOĞUN BAKIMDA"

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından, "Cem yoğun bakımda evet! Ben sapasağlam çıkacağına inanıyorum çocuğumun babasının! Dualarınızı eksik etmeyin lütfen" yazdı.

Nurgül Yeşilçay: Cem'e dua edin

2004-2010 yılları arasında evli kalan Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer'in Osman Nejat Özer isminde bir oğulları var.

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