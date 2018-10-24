Nurgül Yeşilçay: Cem'e dua edin

Oyuncu Cem Özer, Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.
Özer'in eski eşi Nurgül Yeşilçay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cem Özer'in yoğun bakımda olduğunu doğrulayıp hayranlarından dua istedi.
"CEM YOĞUN BAKIMDA"
Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından, "Cem yoğun bakımda evet! Ben sapasağlam çıkacağına inanıyorum çocuğumun babasının! Dualarınızı eksik etmeyin lütfen" yazdı.
2004-2010 yılları arasında evli kalan Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer'in Osman Nejat Özer isminde bir oğulları var.