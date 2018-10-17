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Nurgül Yeşilçay: Fuara geldim elbisem yok

Cannes'a giden Nurgül Yeşilçay, fuar için hazırlattığı elbisesini kaybetti.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 13:18..
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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen ve rol aldığı dizinin oyuncularıyla Cannes'da düzenlenen MIPCOM fuarına katıldı.

"PİJAMAYLA KATILACAĞIM

Yeşilçay, gece öncesi yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Nice'e inildi! Heyecen var! Çünkü elbise yok... Küçük bir kaza geçirdi. Akşama bütün dünya basını ve televizyon dünyasının katılacağı görkemli bir yemek ve partimiz var! Pijamayla katılacağım heralde. Ben de merakla bekliyorum huhaha! Aman hiçbir şey için gerilemem. Sefam olsun!"

Nurgül Yeşilçay: Fuara geldim elbisem yok

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