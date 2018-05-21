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Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Kick boks yaparak kilo veren Nurgül Yeşilçay, fit vucüduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 08:13..
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Birkaç aydır aldığı kiloları vermek için sıkı bir diyet yapan ve spora başlayan Nurgül Yeşilçay, fit haliyle dikkat çekiyor. Oyuncu, kick boks yaparak yedi kilo verdiğini söyledi.

"ANTRENMAN ARKADAŞIM OĞLUM"

Formunu spora borçluğu olduğunu belirten Yeşilçay, “Antrenman arkadaşım, oğlum Osman Nejat” dedi. Ringe birlikte çıktıklarını anlatan oyuncu, “Ben ona terlik bile atmazken, o beni dövüyor” açıklamasıyla güldürdü.

Yeşilçay, kick boks yaptığı için çevresindekileri dikkatli olmaları konusunda da şöyle uyardı: “Yanıma yaklaşanı döverim.”

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

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