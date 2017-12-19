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Nurgül Yeşilçay: Öyle bir batağa saplandım ki

Son olarak rol aldığı İran yapımı sinema filmiyle gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, işe ara verdi ve bir süre dinlenecek.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 13:27..
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Bütün zamanını evde film ve dizi izleyerek geçiren Nurgül Yeşilçay, günün özetini Instagram sayfasında anlattı.

"KALDIM KOLTUKTA YASTIK MODELİ"

Nurgül Yeşilçay paylaştığı fotoğrafın altına "Öyle bir batağa saplandım ki! Evde oturup kaçırdığın filmleri ve dizileri izleme batağı... Yani sizin anlayacağınız depresyona giremeyeceğim çok sıkıcı, spor yapamayacağım çok yorucu, düşünemeyeceğim başım ağrıyor, oynayacağım yerim dar, kol kırılır yen içinde kalır diye diye kaldım koltukta yastık modeli... Foto nasıl ama?" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay: Öyle bir batağa saplandım ki

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