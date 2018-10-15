Nurgül Yeşilçay sevgilisini oğluyla tanıştırdı

Yeşilçay, 5 aydır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile ilişkisini nikah masasına taşıyor. Sevgilisini, 2010’da boşandığı Cem Özer’den olan oğlu Osman Nejat ile tanıştırdı.

"EVLİLİĞE BAKIYORUZ"

Hep birlikte Kuruçeşme’deki bir mekanda yemek yediler. Nurgül Yeşilçay çıkışta şunları söyledi: "Her şey güzel gidiyor. Evliliğe bakıyoruz artık. Zaman gösterecek"

Nurgül Yeşilçay, Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında düşüp ayağını kıran eski eşi Cem Özer’i aradığını da söyledi.

"DOST KALMAYI BAŞARDIK"

Oyuncu "Keyfi yerinde. Cem’le ayrıldıktan sonra da dost kalmayı başardık, görüşüyoruz. Çünkü bir oğlumuz var" dedi.