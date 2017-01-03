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Nurgül Yeşilçay: Türkiye'de erkek olmayı incelemek lazım

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, taciz ve kadına şiddet olaylarına ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

03.01.2017 - 18:21
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Nurgül Yeşilçay: Türkiye'de erkek olmayı incelemek lazım

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'Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, kendisine yöneltilen "Şu sıralar Gündeminizin ilk sırasında ne var?" sorusuna, "Gündem var. Beni en çok sinirlendiren şey küçük yaşta tacize uğrayanlar çocuklar, kadın ölümleri, çocuk ölümleri. Her şeyden önce sanırım Türkiye'de erkek olmayı incelememiz lazım" yanıtını verdi.

OĞLUNA CENTİLMEN OLMASI KONUSUNDA NASİHAT VERİYOR

Oğlu Osman Nejat’ın eğitimi için İngiltere’ye gideceği konuşulan Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, oğluna kadınlara karşı çok centilmen ve nazik bir erkek olma konusunda nasihatler verdiğini dile getirmişti.

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