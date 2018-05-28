Nurgül Yeşilçay yeni aşkıyla sabaha kadar eğlendi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, adının aşk dedikodularına karıştığı yapımcı Necati Kocabay’la bir eğlence mekanında görüntülendi. Mekandan sabaha karşı saat 05.00’te ayrılan ikili, Kocabay’ın evine gitti.

NURGÜL EŞİLÇAY'I EVE SOKARKEN PANİK YAPTI

Yeşilçay ile Kocabay, aceleyle bindikleri araçla Nişantaşı’na doğru hareket etti. Kocabay’ın evine giden ikili, binaya girecekleri sırada bir kez daha görüntülendi. Panikten kapıyı açmakta zorlanan Kocabay ile Yeşilçay, ilişkileriyle ilgili soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.