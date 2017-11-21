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Nurgül Yeşilçay'a İran Kültür Bakanı'ndan veto

İran Kültür Bakanı Abbas Salihi, ‘Güzel Cin’ adlı filmde rol alan Nurgül Yeşilçay’ın kadrodan çıkartılmasını istedi

21.11.2017 - 08:51
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Nurgül Yeşilçay'a İran Kültür Bakanı'ndan veto

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, İran'lı yönetmen Bayram Fazlı ile çalıştığı 'Güzel Cin' adlı filmin çekimleri İsfahan'da tamamlandı.

NURGÜL'Ü İSTEMEDİLER

Ancak filmle ilgili ilginç bir tartışma, İran'da gündem yarattı. Yapımcı Mehrdad Farid, "İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, bana ve yönetmen arkadaşımız Bayram Fazlı'ya filmden Nurgül Yeşilçay'ı çıkarmamızı istedi. Oyuncu kadrosunda veya çekimlerde herhangi bir değişiklik yapmak imkansız. Senaryoyu İran Sinema Örgütü'ne sunup filmin üretim lisansı için başvurduğumuzda Türk oyuncunun projede yer alacağı açık bir şekilde belirtilmişti. Yetkililer, buna rağmen projeye, onay verdiler" dedi.

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