Nurgül Yeşilçay'ı ansiklopedi vaadiyle dolandıran adam yakalandı

10 yıl önce Nurgül Yeşilçay'ı arayan Turgut İlter ve Hülya Baykara adlı kişiler, ünlü isimlerin biyografilerini bir ansiklopedide ve internette yayınladıklarını belirterek, oyuncudan bir kereliğine 1.236 TL istedi.

ÇEKMEYE DEVAM ETTİLER

Öneriyi kabul eden Nurgül Yeşilçay, iki şüpheliye kredi kartı bilgilerini verdi. Ancak bir kez çekim yapmaları gerekirken Nurgül Yeşilçay'ın rızası dışında Kasım 2008 ile Haziran 2009 arasında 10 kez 1.236'şar TL çekti.

Nurgül Yeşilçay'ın şikayeti üzerine iki şüpheliye 'Başkasına ait, haksız olarak elde edilen banka kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin etmek' suçundan dava açıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Asliye Ceza Mahkemesi'nde dört yıldır devam eden davada; Turgut İlker, hakkındaki yakalama kararına rağmen bugüne kadar bulunamazken, diğer şüpheli Hülya Baykara hakkında karar çıktı. Mahkeme, Baykara'ya 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçu kapsamında 2.5 yıl hapis cezası verdi. Turgut İlter hakkındaki dosya ise ayrılarak yargılamanın devam etmesine karar verildi.

Geçen günlerde Turgut İlter de yakalandı. Turgut İlter'in mahkemedeki saygılı tavrı nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya indirildi. İlter'in cezası ertelenmedi.