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Nuri Alço: Şimdiki oyuncular otel odasında alem yapıyor

Meslek hayatında 43 yılı geride bırakan Nuri Alço, yeni nesil oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 11:06..
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Yeşilçam'ın usta oyuncuları Eşref Kolçak (91) ile Nuri Alço (67), Cüneyt Faruk Arkın’ın yöneteceği ‘Hayalimdeki Köy’ filminde bir araya geldi. İki usta oyuncu da yeni nesil meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Nuri Alço: Şimdiki oyuncular otel odasında alem yapıyor

"YENİ YÖNETMENLER BİZDEN KORKUYOR"

Kolçak, “İş terbiyeleri yok. Selam bile vermiyorlar. Oyunculukları kötü. Yeni yönetmenler bizden korkuyor” dedi.

"UYUŞTURUCUYA PARA YETİŞMEZ"

Nuri Alço da ağır konuştu: “Genç arkadaşlar parayı bulunca şımarıyor. Ama uyuşturucuya para yetişmez. Her içici bir satıcıdır. Yeni nesil oyuncular otel odalarında buluşup sabahlara kadar alem yapıyor. Çok kişiyi uyuşturucu batağından kurtardım.”

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