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Nuri Alço: Siyasete girme düşüncem yok

MHP Genel Merkezi'ni ziyareti sonrası hakkında yapılan yorumlara cevap veren Nuri Alço, "Sanatçı her zaman halkın içindedir, siyasete girme düşüncem yok" dedi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 10:09..
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Yaklaşan 2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerde de her geçen gün yeni isimler ortaya atılıyor.

Canlandırdığı kötü adam rolüyle Türk sinemasının hafızalarda yer edinen isimleri arasına giren usta oyuncu Nuri Alço'nun, MHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüşmesinin ardından Alço’nun MHP’den aday gösterileceği iddia edilmişti.

Nuri Alço: Siyasete girme düşüncem yok

Ortaya atılan iddiaların üzerine İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Nuri Alço, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"BAŞKAN YARDIMICISI BENİM DOSTUM"

Alço, "Öyle bir şey yok. Sadece Genel Başkan Yardımcısı benim Eskişehir’den dostum, hemşehrim, mahallemizin çocuğu. Onu ziyarete gittim. Arkadaşımız yani sadece, dostumuz. Herhangi bir farklı durum yok. Siyaseti de düşünmüyorum. Sanatçının siyaseti olmaz. Sanatçı her zaman halkın içindedir. Onun için öyle bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

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