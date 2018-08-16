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Nuri Bilge Ceylan TIFF Onur Listesi'nde

Senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 08:56..
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Sinema camiasında "Oscar’ın habercisi" olarak nitelendirilen, bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek TIFF’nin ana programı açıklandı.

Programa göre 6 Eylül’de başlayacak festivalde bu yıl, efsane olarak kabul edilen 11 film yapımcısı onur listesinde bulunuyor.

Nuri Bilge Ceylan TIFF Onur Listesi'nde

CEYLAN'I DA LİSTEYE ALDILAR

Bu kapsamda bu yıl İran’dan Jafar Panahi, Cezayir’den Merzak Allouache ve Türkiye’den de Altın Palmiye Ödüllü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan listede yer alıyor.

Açıklanan "Master Program"a göre, Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" isimli filmi, festivalin Kuzey Amerika Prömiyeri’nde sanatseverlerle buluşacak. Festival, 6 Eylül’de yönetmen David Mackenzie’nin "Outlaw King" filminin gösterimiyle başlayacak ve 16 Eylül’e kadar devam edecek. Festivalin kapanışı ise Justin Kelly’nin "Jeremiah Terminator LeRoy" isimli filmiyle yapılacak.

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