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Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi açıldı

Ödüllü yönetmenin Türkiye Sinemaskop sergisi 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA | 11.08.2018 - 15:48..
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye Sinemaskop adlı fotoğraf sergisi açıldı

Bosna Hersek Sanat Galerisi'ndeki açılışa, Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

22 FOTOĞRAFTAN OLUŞAN SERGİ

Sergi, Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin farklı şehirlerinde çektiği 22 fotoğraftan oluşuyor. Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraflarını temsil eden Dirimart Galerisi Direktörü Ceren Erdem yaptığı açıklamada, sergi fikrinin Saraybosna Film Festivali ile birlikte ortaya çıktığını belirterek, etkinliğin festivalin kalbinde olan bir mekanda gerçekleştiğini kaydetti.

Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi açıldı

"FOTOĞRAF CEYLAN'IN VAZGEÇİLMEZ TUTKUSU"

Fotoğrafın Ceylan'ın ilk sanatsal üretimi ve hiçbir zaman vazgeçmediği tutkusu olduğunu vurgulayan Ceren Erdem, serginin, sanatçının filmlerine mekan ararken Türkiye'deki seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

24. Saraybosna Film Festivali'nde Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Ceylan'ın, etkinlik kapsamında, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverler tarafından izlenebilecek.

Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi açıldı

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KÜLTÜREL ETKİNLİĞİ

59 yaşındaki sanatçının fotoğraflarından oluşan Türkiye Sinemaskop adlı sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde, 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluşacak. Saraybosna Film Festivali, Avrupa'nın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

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