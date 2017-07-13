Nuri Okutan Akşener'in partisiyle ilgili konuştu

Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni parti kurma çalışmaları kamuoyunca bilinen Meral Akşener'e yönelik siyasi eleştiri dozunu aşan söylemlerde bulunulduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

"AKŞENER'LE SİYASİ MÜCADELE YAPIN"

Akşener'in kadın kimliğine yönelik edep ve ahlak dışı beyanlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Okutan, bunu yapanların İslamcı kimlik taşımasının ise ayrıca üzücü olduğunu ifade etti.

Okutan, "Yapacaksanız Sayın Akşener ile siyasi mücadele yapın. Şaka ve mizah perdesi altında tuhaf göndermelerle kendinizi çukura düşürmeyin." diye konuştu.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Açıklamalarının ardından yeni kurulacak partiyle ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Okutan, istişare süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Ülkenin demokratik ölçüler ve siyaset açısından kaygan bir zeminde olduğuna işaret eden Okutan, bu nedenle temkinli adımlar attıklarını kaydetti.

Okutan, "Bir taraftan istişare sürecimiz tamamlanırken bir taraftan da yeni isimlerle temaslarımız sürüyor." dedi.

"SEÇİMLERE HAZIRLANIYORUZ"

Bir gazetecinin "Yarın seçim olsa ona da hazırsınız yani?" sözleri üzerine Okutan, "Bir taraftan hazırlanıyoruz." karşılığını verdi.

Okutan, "Kurulu bir partiye iltisak mı edeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çalışmalarımızı hızlandırabilecek, hemen sonuçlandırabilecek ilk temaslar, ilk turlar yapıldı. Bunun içinde grup kurma da dahil, burada şimdiden ifade etmeyi uygun görmediğim hazırlıklarımız var. Ama esas çalışmamız, seçimin zamanında yapılabileceğini değerlendirerek daha dikkatli davranıyoruz."

YENİ PARTİ KASIM SONU

Yeni partiye ilişkin süreçlerinin tamamlanmasına dair Kasım ayı sonunu öngördüklerini aktaran Okutan, ancak tarihin gelişmeler doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi.