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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

Görevlerinden ihraç edilen ve açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

23.05.2017 - 21:06
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Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Silahlı Terör Örgütü" üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Gülmen ve Özakça, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" nedeniyle tutuklama kararı verdi. Gülmen ve Özakça, Kızılay Yüksel Caddesi'nde başlattıkları açlık grevine, İçel Sokak'taki bir evde devam ederken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı alınmıştı.

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