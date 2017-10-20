Nursel Ergin'e nişanlısının eski eşinden dava

İş adamı Murat Akyer’in eski eşi Kamber Odabaşı, Ergin’e dava açtı.

BOŞANMAMIZIN NEDENİ NURSEL

Boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olduğunu söyleyen eski eş Kamber Odabaşı, babanın müşterek iki çocukla arasındaki kişisel ilişki kurma hakkının tamamen ortadan kaldırılmasını ya da yeniden düzenlenmesini istedi.

Mahkeme, baba Murat Akyer’in cevap dilekçesini bekliyor.

Çift, mutlu günlerine ait fotoğraflarını Instagram hesaplarından takipçileri ile paylaşmıştı. Nursel Ergin, fotoğrafların altına şu notu düştü: "Biz erdik muradımıza siz çıkın kerevetine... Yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ederim"



