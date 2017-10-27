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Nurseli İdiz: Ben suçluyum camia çok mu temiz

Alkol sorunu yaşadığı için oynadığı projelerden ayrılmak zorunda kalan Nurseli İdiz, açıklama yaptı.

27.10.2017 - 07:46
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Rol alacağı ‘Siyah İnci’ dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan çıkarılan Nurseli İdiz,  “Hiç sıkıntılı dönem yaşamadım. Gold Film’e ihtarname çektim. Set günüm belli olmadan böyle bir durum yaşandı. Dava açacağım” dedi. Erhan Yazıcıoğlu’yla rol aldığı ‘Aşk-ı Memduh’ oyununda Alkol sorunu nedeniyle sıkıntı yaşayan oyuncu, “Erhan Bey’le aramız gayet iyi” şeklinde konuştu.

"HERKES YAKINDA NURSELİ İDİZ'İ GÖRECEK"

İdiz, gazetecilerin “Alkol sorununuz devam ediyor mu?” sorusuna ise, “Bana değil, diğerlerine bakın. 2012’deki görüntüleri kullanıp duruyorlar. Beş yıl geçti üzerinden... Onların sildirilmesi için de dava açacağım. İşlerime engel oluyorlar. Ben suçluyum, tüm camia çok mu temiz sanki? Herkes yakında benim nasıl bir oyuncu olduğumu görecek” yanıtını verdi.

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