Nurseli İdiz ile Erhan Yazıcıoğlu barıştı

Ünlü tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu’nun 50’nci sanat yılı, önceki akşam Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde kutlandı. Sanatçı, sunuculuğunu Perihan Savaş ve Volkan Severcan’ın yaptığı gecede duygusal anlar yaşadı.

HEDİYEYE BOZULDU

Kutlamada Yazıcıoğlu’nun geçen yıl tiyatro oyunu nedeniyle polemik yaşadığı Nurseli İdiz de sahneye çıkıp şarkı söyledi. Gecede Erhan Yazıcıoğlu’na cam baston hediye edildi. Sanatçı, “Bana sahnelere dön diyorsunuz ama emeklilik nişanı olan baston hediye ediyorsunuz” diye espri yaptı.