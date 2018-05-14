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Nurseli İdiz ile Erhan Yazıcıoğlu barıştı

Nurseli İdiz, kızı Elif İdiz’le birlikte sahneye çıkarak Erhan Yazıcıoğlu’yla arasındaki küslüğü noktaladı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 06:56..
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Ünlü tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu’nun 50’nci sanat yılı, önceki akşam Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde kutlandı. Sanatçı, sunuculuğunu Perihan Savaş ve Volkan Severcan’ın yaptığı gecede duygusal anlar yaşadı.

HEDİYEYE BOZULDU

Kutlamada Yazıcıoğlu’nun geçen yıl tiyatro oyunu nedeniyle polemik yaşadığı Nurseli İdiz de sahneye çıkıp şarkı söyledi. Gecede Erhan Yazıcıoğlu’na cam baston hediye edildi. Sanatçı, “Bana sahnelere dön diyorsunuz ama emeklilik nişanı olan baston hediye ediyorsunuz” diye espri yaptı.

Nurseli İdiz ile Erhan Yazıcıoğlu barıştı

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