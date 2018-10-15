Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

2.Sayfa programına ünlü oyuncu Nurseli İdiz konuk oldu. İdiz yaşadığı zor günleri anlattı.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başlarIarı:

"ALLAH BÜTÜN HASTALARA ŞİFA VERSİN"

"Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi 6 yıl sonra sonuç verdi psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti. Bir süreç bu, Allah korusun kanser oluyorsun uzun bir süre tedavi görüyorsun, bu da öyle uzun bir süreç… Allah bütün hastalara şifa versin.

Sanatçılarda çok görülen bir rahatsızlık bipolar ama her şeyin tedavisi var, yeter ki sen gönüllü ol. ‘Ben de bir şey yok’ dersen olmaz, ‘Evet; ben de bir arıza var, herkes benden rahatsız, insanlar beni eleştiriyorsa bir problem var.’ O zaman ‘ben bunun uzmanına gitmeliyim’ de sorununu çöz.

"TEDAVİ OLDUM"

Bende bu rahatsızlık 2011 yılında başladı. Annemi ve teyzemi kaybettim, ondan sonra başladı. İş hayatıma yansıdı ben de kendime ‘bir arıza var’ dedim ve tedavi oldum.

Öfke kontrolleri vb. şeyler varsa içeride, bir süre sonra patlak veriyor önemli olan bunu erken kabullenip tedavi olmak."

e sonra patlak veriyor önemli olan bunu erken kabullenip tedavi olmak.