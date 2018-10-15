taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8017
Euro
6.73385
Altın
1231.195
Borsa
98177.45
Gram Altın
230.279

Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdi

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 13:16..
  1. Haberler
  2. Magazin

üü

2.Sayfa programına ünlü oyuncu Nurseli İdiz konuk oldu. İdiz yaşadığı zor günleri anlattı.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başlarIarı:

"ALLAH BÜTÜN HASTALARA ŞİFA VERSİN"

"Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi 6 yıl sonra sonuç verdi psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti. Bir süreç bu, Allah korusun kanser oluyorsun uzun bir süre tedavi görüyorsun, bu da öyle uzun bir süreç… Allah bütün hastalara şifa versin.

Sanatçılarda çok görülen bir rahatsızlık bipolar ama her şeyin tedavisi var, yeter ki sen gönüllü ol. ‘Ben de bir şey yok’ dersen olmaz, ‘Evet; ben de bir arıza var, herkes benden rahatsız, insanlar beni eleştiriyorsa bir problem var.’ O zaman ‘ben bunun uzmanına gitmeliyim’ de sorununu çöz.

"TEDAVİ OLDUM"

Bende bu rahatsızlık 2011 yılında başladı. Annemi ve teyzemi kaybettim, ondan sonra başladı. İş hayatıma yansıdı ben de kendime ‘bir arıza var’ dedim ve tedavi oldum.

Öfke kontrolleri vb. şeyler varsa içeride, bir süre sonra patlak veriyor önemli olan bunu erken kabullenip tedavi olmak."

Nurseli İdiz: Tedavim 6 yıl sonra sonuç verdie sonra patlak veriyor önemli olan bunu erken kabullenip tedavi olmak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

39
Dolar düşüş eğiliminde

Dolar düşüş eğiliminde

229
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

164
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

89
Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

41
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

148
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM