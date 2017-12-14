Nurten öğretmen dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında

Ayvacık Anaokulu Müdürü Akkuş'un 8 yıl önce okulunda başlattığı "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi, Türkiye genelindeki 45 ilde uygulanır hale geldi.

PROJELERİ TÜRKİYE ÇAPINDA YAYILDI

Nurten Akkuş'un yine köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası" projesi de Türkiye'de birçok ödül kazandı.

Bu proje de 43 ilde uygulanarak, köy okullarındaki çocukların oyuncakla tanışmasını sağladı.

DÜNYANIN EN İYİ 50 ÖĞRETMENİ ARASINDA

Hazırladığı projelerle dikkati çeken 11 yıllık öğretmen Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey GEMS Foundation tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin 2018 yılı için seçtiği "En iyi 50 öğretmen" arasında yer almayı başardı.

"TÜRK ÖĞRETMENİNİ TANITMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Nurten Akkuş, 7 Ekim'de vakfın düzenlediği yarışmaya başvuruda bulunduğunu, ilk 150 öğretmen arasına girdikten sonra kendisiyle uluslararası mülakat yapıldığını söyledi.

Yarışmanın sonucunda dünyadaki en iyi 50 öğretmen arasına girdiğini öğrenince büyük sevinç yaşadığını dile getiren Akkuş, "Bir Türk öğretmen olarak 'dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında yer alıyorum. Bu çok farklı duygu, farklı bir durum. Çünkü ulusal bazda birçok projeye imza attım ve ödül aldım. Bunu uluslararası boyuta taşımak ve uluslararası platformda da Türk adını, Türk öğretmeninin gücünü duyurmak benim için müthiş bir mutluluk. Gurur verici bir durum." ifadelerini kullandı.