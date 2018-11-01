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Nurten öğretmenin başarısı meslektaşlarına ışık oldu

Samsun'da Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş'un bir vakıf tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilmesi, meslektaşlarına örnek teşkil etti.

DHA | 01.11.2018 - 13:21..
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Nurten öğretmenin başarısı meslektaşlarına ışık oldu

Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı.

EN İYİ 10 ÖĞRETMEN

Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalistten biri de Akkuş oldu.

Nurten Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

Akkuş bu başarısının ardından birçok meslektaşına da ışık oldu. Yüzlerce öğreten sosyal medya üzerinden Akkuş’a ulaşıp vakfın 2019 yılı için yapacağı değerlendirmeye katılmak için bilgi ve görüş aldı.

Nurten öğretmenin başarısı meslektaşlarına ışık oldu

"TÜRK ÖĞRETMENLER KAZANACAK"

Öğretmeleri süreçle ilgili yönlendiren Nurten Akkuş, meslektaşlarına ilham kaynağı olabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek "Bu yıl başvurular Eylül ayı sonu itibariyle sona erdi. Bu yıl ki başvuru sürecinde çok fazla talep olduğunu gördüm. Çok başarılı çalışmaları olan öğretmenlerimiz var. Bu başarı öğretmenlerimiz arasında bir heyecan yaşattı. Herkes daha büyük başarılar kazanabileceğine inandı. Bu çok önemli. Ben eminim bu yarışmada bu yıl bir Türk öğretmen birinciliği kazanacak" dedi.

Nurten öğretmenin başarısı meslektaşlarına ışık oldu


"MESLEKİ ŞEVKİMİZ ARTTI"

Nurten Akkuş, "Bu başarı ile mesleki şevkimiz arttı diye düşünüyorum. Bence birbirimize ilham olduk. Sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj aldım. Onlara da elimden geldiğince rehberlik yapıp yardımcı olmaya çalıştım. Ben yürekten inanıyorum yarışmanın ilk aşaması olan ilk 50 öğretmen arasına bir Türk öğrenmen girecektir" diye konuştu.

Nurten öğretmenin başarısı meslektaşlarına ışık oldu


"ÖĞRETMENLİK GÖNÜL İŞİ"

Öğretmen Nurten Akkuş, "Öğretmenlik bir gönül işi. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. Bizim istersek neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermemiz lazım. Biz öğretmen olarak güçlü durursak, hayallerimize inanırsak, umutlu olursak ardımızdan gelen yüzlerce insanın da hayallerine ulaşabilmek için daha fazla cesareti olacaktır. Bizler inanırsak onlar da yapabileceklerine inanırlar" ifadelerini kullandı.


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