Nuruosmaniye Cami Mahzeni sergilere ev sahipliği yaptı

Mekandan Taşanlar adlı serginin ikinci bölümü ve karma çini sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl Ehl-i Hiref temasıyla gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula, bienal kapsamında Nuruosmaniye Mahzeni'nin ilk kez bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirterek, mekanın özellikleri itibariyle sergide ağırlıklı olarak enstalasyon çalışmalarına yer verdiklerini söyledi.

"TARİHİ DOKUYU BOZMADAN SUNDUK"

Kula, mahzenin uzun yıllar boyunca su deposu olarak kullanıldığına işaret ederek, "100 yıl kadar da atıl olarak kalmış bu mekanı, uzun bir süreç boyunca bir sergi alanına dönüştürmek için çalıştık. Bir kısmını olduğu gibi bıraktık. Çünkü o sarnıçların havasını korumasını istedik. Tarihi dokuyu bozmadan seyircilerin ortamı hissetmesini istedik." ifadelerini kullandı.

Sergideki eserlerde hat, ebru, çini, tezhip gibi sanat dallarının farklı biçimlerde ele alındığına vurgu yapan Kula, aynı zamanda seyircinin de katılabileceği interaktif işlerin de sergide yer aldığını belirtti.

15 MAYIS'A KADAR AÇIK

Mekandan Taşanlar adlı sergi kapsamında ayrıca Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi'nde sanatçı Yılmaz Eneş'in ebru desenli hazırladığı uçurtmalar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Karma çini ve Mekandan Taşanlar sergisi, Nuruosmaniye Mahzeni'nde 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.