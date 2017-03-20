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Nusaybin'de 10 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

20.03.2017 - 15:23
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Nusaybin'de 10 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'e bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar mahallerinde faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

TERÖR OPERASYONU YAPILACAK

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 07.00 itibarıyla söz konusu 10 mahalle ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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