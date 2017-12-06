Nusaybin'de 50 adet patlayıcı ele geçirildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilimiz Nusaybin-Ömerli ve Midyat ilçeleri kırsal alanında terör örgütü mensuplarının tespit ve imhası için yapılan operasyonda; 50 adet el yapımı patlayıcı, 80 kilogram amonyum nitrat, 50 adet kaleşnikof mühimmatı, 2 adet M-16 şarjörü, 4 adet kanas şarjörü, 1 adet telsiz devre kartı, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.