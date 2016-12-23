taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.207
USD
3,5117
EURO
3,6742
ALTIN
127,79
PETR
54,7700

Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA | 23.12.2016 - 10:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin Suriye'de 3 hedefi var

Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin Suriye'de 3 hedefi var

85
Askerlerin ağzından El-Bab'daki çatışmada yaşananlar

Askerlerin ağzından El-Bab'daki çatışmada yaşananlar

312
Sol haberin terör propagandası

Sol haberin terör propagandası

0
Pervin Buldan ifade verdi

Pervin Buldan ifade verdi

281
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

24
ABD'den Suriye itirafı

ABD'den Suriye itirafı

102
Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM