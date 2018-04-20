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Nusaybin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de PKK'ya yönelik yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi de güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA | 20.04.2018 - 23:33..
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Nusaybin'de terör örgütü PKK militanı olduğu tespit edilen bir kişi teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada; bölge halkınını desteğiyle, terör ve huzur operasyonarlının devam edeceği belirtildi.

"HALKIN DESTEĞİYLE DEVAM EDECEK"

Bu arada PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"19 Nisan 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Ömerli ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Glock marka tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 3 adet tabanca susturucusu, 3 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 68 adet mühimmat, 1 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Nusaybin'de bir terörist teslim oldu


GÖZALTINA ALINDI

Mardin Valiliği'nden yapılan diğer açıklamada ise bir terör örgütü mensubunun teslim olduğu belirtilerek, "19 Nisan 2018 günü PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin İlçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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