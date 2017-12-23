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Nusaybin'de caminin abdest muslukları çalındı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Camii'sinde öğlen namazını kılmaya gelenler musluk ve boruların olmadığını görünce şok oldu. Musluk hırsızlarını yakalama çalışması başlatıldı.

DHA | 23.12.2017 - 16:15..
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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla mahallesinde bulunan tarihi Kışla Camii'ne dün gece geç saatlerinde giren kimliği belirsiz hırsızlar, camii girişindeki abdest bölümünde bulunan muslukları ve plastik boruları keserek çaldı. Hırsızlar, gece karanlığında kayıplara karıştı.

Nusaybin'de caminin abdest muslukları çalındı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Öğlen namazına gelenler abdest almak isterken muslukların olmadığını gördü. Cami cemati evlerine giderek abdest almak zorunda kalırken, cami imamı ve çevredekiler durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Nusaybin'de caminin abdest muslukları çalındı



Nusaybin'de caminin abdest muslukları çalındı



Nusaybin'de caminin abdest muslukları çalındı

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