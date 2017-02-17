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Nusaybin'de çatışma: 1 asker, 1 polis yaralı

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 1 asker ve 1 polisin yaralandığı bildirildi.

17.02.2017 - 17:01
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Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sürüyor.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Operasyon sırasında güvenlik güçleri, Nusaybin’e bağlı Koruköy Mahallesi’nde bir grup PKK’lı teröristle karşı karşıya geldi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir polis ve bir asker yaralandı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Yaralı güvenlik güçleri, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede operasyon sürüyor.

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