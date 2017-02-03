Nusaybin’de kaçak sigara operasyonu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçak sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

68 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Operasyonda Cizre istikametinden Nusaybin istikametine doğru seyir halinde bulunan bir tır, Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramalarda 68 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Başka bir araçta ise 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

