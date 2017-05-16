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Nusaybin'de kamyon şaha kalktı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'ndeki Uluslararası İpek Yolu kenarında bir kamyonun dorsesi, mozolları döktüğü sırada arızalandı.

16.05.2017 - 15:12
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Nusaybin'e bağlı Duruca Mahallesi Mevkii'ndeki İpek Yolu kenarına nereden getirdiği tespit edilemeyen molozları dökmeye çalışan, 72 DY 458 plakalı hafriyat kamyonu, molozları döktüğü sırada dorsesi havada asılı kaldı.

Nusaybin'de kamyon şaha kalktı

Dorseyi kaldıran pistonların arıza yapması sonucu asılı kaldığı belirtilen kamyon sürücüsünün yardımına ise köylüler yetişti.

Nusaybin'de kamyon şaha kalktı

Harfiyatı nereden getirdiği, kamyonun hangi firmaya ait olduğu ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon, köylülerin yardımıyla arazasının giderilmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Nusaybin'de kamyon şaha kalktı

Nusaybin'de kamyon şaha kalktı

Nusaybin'de kamyon şaha kalktı

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