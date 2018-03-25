taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Nusaybin ilçesinde, terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi.

DHA | 25.03.2018 - 18:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mardin Nusaybin'in Yeni Turan Mahallesi Cağlayan Caddesi'nde bulunan terk edilmiş evden kötü koku gelmesi üzerine, mahalle sakinleri tarafından yapılan aramada, erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Terk edilmiş evde yapılan inceleme çalışmalarının ardından, bulnan erkek cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Metruk evde bulunan cesedin, Suriyeli bir erkeğe ait olabileceğini belirten yetkililer, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay yerinde yapılan incelemede, erkek cesedinin bileklerinde kesikler olduğu tespit edildi.

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Samsun'da kaçırılmak istenen genç kızı polis kurtardı
Bafra ilçesinde zorla otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışılan genç kızı polis ekipleri kurtardı.
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar
Aydın'da ailesi tarafından alkol içirilip fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu
Yeşilli ilçesinde eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.
Aydın'da polis ekipleri kaçan zanlılarla çatıştı
Koçarlı ilçesinde dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri ile kaçan zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

149
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

65
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

112
DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

107
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

40
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

15
Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM