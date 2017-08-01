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Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Nusaybinde sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü mahallelerde çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulunarak imha edildi.

01.08.2017 - 14:26
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 6 tüp ile bir bidona tuzaklanan patlayıcı ile mühimmat bulundu.

Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

PATLAYICILAR TÜP VE BİDONA TUZAKLANMIŞ

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu ay yürütülen çalışmalarda teröristlerce 6 tüp ve bir bidona tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile havan bulundu.

Patlayıcılar uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen Atmaca-7 Operasyonu nedeniyle ilçede 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

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