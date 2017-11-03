İlçede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DİĞER UCU KAMIŞLI'DA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'nde Suriye'nin Kamışlı kentine kadar uzanan tünel bulunduğu istihbaratı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan inceleme sonrası Zeynelabidin Mahallesi'ndeki Zeynelabidin ve Tokay sokakları arasındaki alanda kazı çalışması yapıldı.

6 METRE DERİNLİĞİ VAR

Çalışmalarda 6 metre derinlikte Kamışlı'ya kadar uzanan, kazı yapılan noktadan 12,5 metre sonra tıkanan tünel tespit edildi. Tünelin tıkalı bölümündeki kazı çalışmaları sürüyor.

Tünelin başlangıç noktasının tespiti için çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da tünelde incelemelerde bulundu.

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu VİDEO

SİLAV VE MÜHİMMAT SEVKİYATI

Terör örgütünün tüneli silah, mühimmat ve uyuşturucu sevki ile teröristlerin geçişinde kullandığı değerlendiriliyor.

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen Atmaca-7 Operasyonu nedeniyle 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

3 TÜNEL DAHA BULUNMUŞTU

Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda 25 Temmuz'da Suriye sınırına kadar uzanan ve kanalizasyon hattına bağlanan, 17 Ağustos'ta da PKK mensuplarınca kazılma işlemi devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulunmuştu.

Nusaybin ilçesinde de 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG mensuplarınca kazılan, 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel tespit edilmişti.