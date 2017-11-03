taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.947
USD
3,8555
EURO
4,4922
ALTIN
158,35
PETR
61,0000

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 metre derinliği bulunan tünelin, Suriye'nin Kamışlı kentine kadar uzandığı tespit edildi.

03.11.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. İç Haber
Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

İlçede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DİĞER UCU KAMIŞLI'DA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'nde Suriye'nin Kamışlı kentine kadar uzanan tünel bulunduğu istihbaratı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan inceleme sonrası Zeynelabidin Mahallesi'ndeki Zeynelabidin ve Tokay sokakları arasındaki alanda kazı çalışması yapıldı.

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

6 METRE DERİNLİĞİ VAR

Çalışmalarda 6 metre derinlikte Kamışlı'ya kadar uzanan, kazı yapılan noktadan 12,5 metre sonra tıkanan tünel tespit edildi. Tünelin tıkalı bölümündeki kazı çalışmaları sürüyor.

Tünelin başlangıç noktasının tespiti için çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da tünelde incelemelerde bulundu.

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu VİDEO

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

SİLAV VE MÜHİMMAT SEVKİYATI

Terör örgütünün tüneli silah, mühimmat ve uyuşturucu sevki ile teröristlerin geçişinde kullandığı değerlendiriliyor.

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen Atmaca-7 Operasyonu nedeniyle 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

3 TÜNEL DAHA BULUNMUŞTU

Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda 25 Temmuz'da Suriye sınırına kadar uzanan ve kanalizasyon hattına bağlanan, 17 Ağustos'ta da PKK mensuplarınca kazılma işlemi devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulunmuştu.

Nusaybin ilçesinde de 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG mensuplarınca kazılan, 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel tespit edilmişti.

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

Nusaybin'de PKK tüneli bulundu

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek olan yeni sistemin 1-2 gün içinde açıklanacağını belirtti.
Giresun'da PKK'lılara yardım eden çift tutuklandı
Kentte PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.
Polisten HDP'li Feleknas Uca'ya uyarı
Polis, HDP Milletvekili Feleknas Uca'ya, yapacağı basın açıklaması öncesinde "şehidimiz var" diyerek uyarıda bulundu.
Kapkaç şüphelisi: Babama göstermek için çaldım
Antalya'da, uyuşturucu için sattığı telefonunu babasının sorması üzerine panik olan A.F.Y., çareyi bir başkasının telefonunu çalmakta buldu
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

316
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

126
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

159
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

107
iPhone X dinamit testi

iPhone X dinamit testi

240
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM