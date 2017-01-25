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Nusaybin'de PKK'ya ağır darbe

Mardin'de bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

25.01.2017 - 20:08
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

BİNALARIN YIKIM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SİLAH, MUHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında bir sığınak tespit edildi. Oda gibi kullanılan sığınakta roketatar, 15 roketatar mühimmatı, biksi ve 4 kalaşnikof silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Nusaybin'de PKK'ya ağır darbe

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 operasyonunun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

 

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