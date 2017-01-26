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Nusaybin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

Fırat Mahallesi'ndeki çalışmalarda 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

26.01.2017 - 17:02
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Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Nusaybin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

UZUN NAMLULU SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 Operasyonu'nun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

Nusaybin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

Nusaybin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

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