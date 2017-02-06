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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

06.02.2017 - 17:33
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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Nusaybin ilçesi Çalıköy ve Kuyular mahalleleri kırsal alanındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmektedir.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 16.00 itibari ile Nusaybin ilçesine bağlı olan Çalıköy ve Kuyular mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir"

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