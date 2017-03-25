taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Nusaybin'de 20 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı bugün 14:00 itibariyle kaldırıldı.

25.03.2017 - 17:37
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

mardin valiliği

 

Nusaybin ilçesindeki 10 mahallede, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle 4 gün önce başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin'e bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 07.00 itibari ile yukarıda belirtilen yerlerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, Nusaybin ilçesine bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 14.00’dan itibari kaldırılmıştır" denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

100
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

51
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

69
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

193
Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı

Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı

330
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

171
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM