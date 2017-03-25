Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Nusaybin ilçesindeki 10 mahallede, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle 4 gün önce başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin'e bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 07.00 itibari ile yukarıda belirtilen yerlerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, Nusaybin ilçesine bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 14.00’dan itibari kaldırılmıştır" denildi.