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Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edilen modern konutların yapımında sona gelindi.

AA | 10.05.2018 - 09:21..
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  2. Projeler
Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

Nusaybin'de terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu oluşan tahribatın giderilmesi için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

4 BİN 657 KONUT BİTMEK ÜZERE

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen ilçede, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için geleneksel doku korunarak yapılan 4 bin 657 konutta fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

Terör mağdurları için inşa edilen modern konutlar

AĞUSTOS AYINDA TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

4 bin 657 konutun inşasının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde hayata geçirilen projede 90, 135, 175, 208 ve 213 metrekare konutların yanı sıra iş yeri, okul, cami, sosyal tesis, park ve çocuk oyun alanları da yer alıyor. Konutların ağustos ayında terör mağdurlarına teslim edilmesi planlanıyor.

Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

Öte yandan, Nusaybin'in Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde bir süre önce yapımına başlanan 394 konut için de çalışmalar hızla sürüyor.

Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

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