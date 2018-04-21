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Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

AA | 21.04.2018 - 17:03..
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YASAK

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezinde teröristlerin açtığı çukur ve barikatların kaldırılması, bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ile Kışla mahallelerinin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarda devam edildiği anımsatıldı.

YASAK KALKTI

Güvenlik kuvvetlerince yapılan arama tarama faaliyetlerinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, bu mahallelerin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında süren sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

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