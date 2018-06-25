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Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı

Hendek operasyonları sırasında 80 şehit ile en çok şehit verdiğimiz yer olan Mardin Nusaybin'de HDP'ye yüzde 81.66 oy çıktı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 16:22..
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Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı

Türkiye, dün seçimini yaptı ve  sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti zafer ile çıktı. Ancak, bazı ilçelerde ise AK Parti gerilerde kaldı.

NUSAYBİN'DEN HDP'YE YÜZDE 81 OY

Mardin Nusaybin'de milletvekili seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yüzde 81.66 oy çıktı.

Cumhur İttifakı, yüzde 13.93 oy alırken, Millet İttifakı ise sadece yüzde 2.46 oy aldı.

Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı
Hendek operasyonları sırasındaki Nusaybin

EN ÇOK ŞEHİDİN VERİLDİĞİ İLÇE

Nusaybin'in öne çıkan noktası ise; terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına karşı yapılan hendek operasyonlarında en çok şehit verdiğimiz ilçe olması.

Öyle ki; Türkiye-Suriye sınırındaki ilçede bölücü terör örgütüyle mücadelede 80 şehit vermiştik.

Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı


Kayyum'dan sonra Nusaybin

Mardin'de terörün izleri siliniyor haberi
Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı

Nusaybin'de terörün izleri siliniyor haberi
Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı

Nusaybin'deki operasyon bitti haberi
Nusaybin'den HDP'ye yüzde 81 oy çıktı

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