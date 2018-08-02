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Nusaybin'i temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu

Bugün açıklanan YAŞ kararlarında, hendek operasyonları zamanında Mardin Nusaybin'i 1 haftada PKK'dan temizleyen Tuğgeneral Levent Ergün, tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 21:46..
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Nusaybin'i temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

LEVENT ERGÜN TÜMGENERAL OLDU

Açıklanan YAŞ kararlarında Tuğgeneral Levent Ergün de tümgeneralliğe yükseltildi.

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NUSAYBİN'İ TEMİZLEMİŞTİ

Hendek operasyonları zamanında Mardin Nusaybin'de şu anda FETÖ'den
tutuklu olan Salih Kıran operasyonu yönetmiş ve 50 askerimizi şehit vermiştik.
Mardin Valisi'nin isteği üzerine kente gelen o dönemin Tunceli Komando Tugay
Komutanı Levent Ergün ise bir haftada ilçeyi PKK'dan temizlemişti.

Nusaybin'i temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu
Tümgeneral Levent Ergün

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Nusaybin'i temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu

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