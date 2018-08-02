Nusaybin'i temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
LEVENT ERGÜN TÜMGENERAL OLDU
Açıklanan YAŞ kararlarında Tuğgeneral Levent Ergün de tümgeneralliğe yükseltildi.
Üçok: FETÖ'cü general Nusaybin'de 50 şehide sebep oldu VİDEO
NUSAYBİN'İ TEMİZLEMİŞTİ
Hendek operasyonları zamanında Mardin Nusaybin'de şu anda FETÖ'den
tutuklu olan Salih Kıran operasyonu yönetmiş ve 50 askerimizi şehit vermiştik.
Mardin Valisi'nin isteği üzerine kente gelen o dönemin Tunceli Komando Tugay
Komutanı Levent Ergün ise bir haftada ilçeyi PKK'dan temizlemişti.
Tümgeneral Levent Ergün