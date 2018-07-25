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Nusaybinliler istedi ek trafo kuruldu

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki çarşı esnafından gelen güç artışı talebini, 400 KVA’lık ek bir trafo kurarak karşıladı.

İHA | 25.07.2018 - 14:21..
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Çarşı esnafının temsilcileri, bir süre önce Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü’ne başvurarak elektrik ile ilgili güç artışı talebinde bulundular.

Esnaftan gelen talebi değerlendiren İl Müdürlüğü, bu bölgedeki trafoların gücü, abone sayısı ve tüketim miktarlarını inceledikten sonra güç artışının yapılmasına karar verdi. Yatırım programına dahil edilen 400 KVA’lık ek trafonun yapımına kısa süre önce başlandı.

Nusaybinliler istedi ek trafo kuruldu

İHTİYAÇLARI ORANINDA KULLANILMALI

Kısa sürede kurularak devreye aldıkları ek trafo ile Çarşı esnafının elektrik sorununu kökten çözdüklerini belirten Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, “Şirket olarak bizim için esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu sebeple Çarşı esnafından gelen trafo talebini karşıladık. Bizim de şirket olarak esnaflarımızdan talebimiz yaptığımız fedakarlığı göz önüne alarak, bundan böyle elektriği israf etmeden, ihtiyaçları oranında kullanmalarıdır” dedi.

TRAFO TEŞEKKÜRÜ

Talepleri karşılanan Çarşı esnafı ise, kurulan ek trafonun devreye alınması nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım’a teşekkür etti.

Nusaybinliler istedi ek trafo kuruldu

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